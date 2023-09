Jak poznáte, že si vás v práci neváží

Přes to všechno se ale většina lidí necítí ve své práci doceněna, alespoň to ukazují data poradenské a analytické firmy Gallup. Podle nich pouze 21 procent zaměstnanců na celém světě je v práci skutečně spokojeno. Ostatní řeší především to, že zaměstnavatelé podceňují veškerá možná zlepšení, která by vedla k jejich spokojenosti.