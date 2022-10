Jak peníze ovlivňují vztahy

Romantické knihy a filmy nám tvrdí, že láska je to nejdůležitější v životě a především na ní by mělo záležet. V reálném světě vztahů je to bohužel výrazně jinak. Ano, láska je důležitá, stejně tak ale do hry vstupují i jiné faktory, pokud jde o vztah. Ať tomu uvěříte, nebo ne, jedním z nich jsou i peníze.

Foto: Profimedia.cz Je bohatství pro vztah výhrou, nebo naopak zátěží?