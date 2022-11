Bez ohledu na to, jak krásná, romantická a naplňující byla vaše svatba, nepříjemná pravda je, že vám skvělý sexuální život v manželství rozhodně nezaručí. Rozhodně to ale neznamená, že by vše bylo jen horší, může se to i změnit k lepšímu. Jen je třeba se k celé věci postavit s čistou hlavou.

Proč kolem manželského sexu vzniká tolik nedorozumění

Odpověď je poměrně jednoduchá – pohádkové konce, které nám překládá nejedna kniha či romantický film. A je jedno, v jaké době žijeme. Romantické konce bývají stále stejné. Najdeme-li ten pravý protějšek, stane se naším zachráncem, se kterým zvládneme veškeré nástrahy života a budeme žít šťastně až do smrti.

Ačkoli si snad všichni dříve či později uvědomíme, že jsou to jen krásné představy a pohádky, i tak se mnohým z nás podobná představa natolik vryla do mysli, že nás podvědomě ovlivňuje i v reálném životě. Od frekvence sexuální aktivity po kompatibilitu v tom, co se komu při sexu líbí. A že bez kvalitního a častého sexu manželství nepřežije.

O to horší a tvrdší bývá střet s realitou, tvrdí pro Yourtango sexuální terapeutka a koučka Leigh Norénová. Jaká jsou fakta o manželském sexu, se kterými se musíme nejčastěji vypořádat?

Dojde k propadům, ale rozhodně to není katastrofa

„Jako sexuální terapeutka jsem se za život naučila jednu zásadní věc – sex není jednoduchý. A věřit tomu, že by mohl, často spěje k závěrům, které nejsou správné. Téměř všechny páry v manželství procházejí obdobím, kdy se sex stává bolestným tématem a je těžké se v tom orientovat. Jeden sex chce, druhý ne. Někdy nedosáhneme orgasmu, nebo je sex bolestivý. Bez ohledu na to, o co jde, z toho nemusí být hned problém. Pokud budeme dopředu počítat s tím, že se něco takové může objevit. A že to hned neznačí konec vztahu,“ tvrdí Norénová.

To ale neznamená, že by se nemělo pracovat na nápravě. Úsilí k vylepšení je nutné. Jen to hned neznamená, že kvůli tomu nemůžete být nadále spolu.

I sexuální problémy v manželství se dají řešit

Jak bylo napsáno výše, ne vždy bude manželský sex tak skvělý, jak si ho představujeme. Ale je třeba vědět, že i když se možná zrovna nacházíte v podobné fázi, nemusí to tak být navždy.

I „sexuální rozdílovou propast“ s partnerem lze vyřešit a překonat. Zkuste k nim přistupovat jako rovnocenní partneři a tým a možná velmi brzo zjistíte, že dokážete dosáhnout kompromisu a sladění potřeb stejně jako v mnoha jiných oblastech života.

Sex po svatbě může být i lepší

Jak kdysi řekla belgicko-americká psychoterapeutka Esther Perelová, sexuální život rozhodně nekončí, jakmile si řeknete ano. Jen se ze spontánní aktivity stane aktivita vzájemně kreativní.

Ať už s tím souhlasíte, nebo ne, pravda je, že trocha kreativity nikdy neuškodí. Sex s někým, koho milujeme a respektujeme, totiž může být po svatbě mnohem příjemnější než před ní. Pokud se vám to podaří, můžete si vybudovat ještě lepší emocionální intimitu, která bude živit vaše manželství.

Frekvence nerovná se spokojenost

Je poměrně snadné předpokládat, že vyšší frekvence sexu v manželství automaticky znamená, že je sex uspokojující. Proč byste jinak dělali něco, co by vás nebavilo?

„Za svá léta praxe jsem ale bohužel potkala mnoho lidí, kteří sice měli často sex, ale ne vždy to opravdu chtěli a užívali si to,“ tvrdí Norénová.

Z jakých důvodů, ptáte se? Je jich celá řada a málokdo se v některém z nich nepozná, i když to veřejně nepřizná. Lidé svolí k sexu, protože:

Je to přece součást jejich manželské povinnosti.

Chtějí, aby už protějšek přestal otravovat se sexem.

Protože se všude píše o tom, jak je důležité plánovat a mít sex v manželství.

„Sex je důležitý, ale jen takový, který si opravdu užíváte. Vše mimo to hrozí, že se z příjemného prožitku stane sex performativní. Jednoduše si splníte své a odškrtnete položku, ale bez příjemného prožitku,“ tvrdí sexuální terapeutka Lauren Fogel Mersyová.