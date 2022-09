Čemu by se muži měli na schůzce rozhodně vyhnout

Vztahová koučka a seznamovací poradkyně Louanne Wardová odhalila jednu z největších překážek už v počátku seznamování – a to fakt, když muž mluví dlouho a jen o sobě.

„Ženská a mužská energie jsou totiž rozdílné. Ta ženská obsahuje více mluvení, mužská naslouchání. Jakmile muž převezme více ženské energie, ženu to většinou příliš nezaujme,“ vysvětluje pro Daily Mail Wardová.

„Pánové, pamatujte si, že komunikace na rande má trochu připomínat tenisový zápas. Vy odpálíte míček, ona ho vrátí zpět, nemá to být jednosměrná hra,“ radí koučka.

Louanne Wardová, která si na internetu vytvořila poměrně velkou základnu fanoušků, kteří sledují její tipy a rady ohledně seznamování, již dříve odhalila i některé fráze, které by nezadaní měli přestat říkat, pokud chtějí najít „toho pravého/pravou“.

Na svém Instagramu například zveřejnila, že rozhodně není žádoucí, aby nezadaní říkali větu typu „Nemám žádná očekávání“. Podle ní to druhé lidi poněkud odsuzuje a je také jakousi malou lží – každý od rande přeci něco chce. Výrok je podle ní i jakousi „oranžovou vlajkou“, která automaticky nutí druhé zpozornět.

„Tyto malé lži nejsou vyložené rudé vlajky, které by vás varovaly, že je něco velmi špatně. Ale rozhodně jsou to oranžové vlajky, které poskytují náhled na to, jak je na tom druhá osoba emocionálně a jestli s ní jen neztrácíte čas,“ vysvětluje.