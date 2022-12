Vánoční pohlednice: poslové lásky

Zmíněná vánoční pohlednice – jejíž text přepisujeme i s gramatickými chybami – odešla 26. října 1918 z Prahy. Vymalován na ní byl ponocný u zasněženého stromečku shlížející na Ježíška obklopeného dárky. Milá praprastrýce dále ujišťovala, že udělala vše pro to, aby byli brzy spolu: „Žádost jest jíž prý odeslána. Byla jsem tam dvakrát a bylo mi řečeno že toho jest moc že to jde po pořádku. Tak musíme trpělivě čekat až na nás dojde.“ Toužebnému setkání záhy pomohly dějiny. Než pohlednice došla, monarchie – a s ní i její armáda – se rozpadla.

Na vánočních pohlednicích zůstaly v různé formě i po vzniku ČSR, nicméně na čas ustoupily do pozadí. V naší výrazně ateistické zemi se totiž hodně dařilo spíše mírovým, nenáboženským motivům, často malovaným největšími mistry oboru pro charitu. Výtěžek z prodeje putoval sirotkům, chudým, invalidům, ozdravovnám a vzdělávacím ústavům. Do služeb dobra se dali například Josef Lada, Mikoláš Aleš, Cyril Kotyšan nebo Viktor Oliva.

Skutečný rozmach vánočních pohlednic v Československu nicméně přišel až po druhé světové válce. K nejednomu Štědrému dni za socialismu patřívala od 50. let 20. století vedle ryby a salátu také obsáhlá rekapitulace, proč někdo letos pozdravení neposlal, proč jiný napsal to a to, zda ve sdělení náhodou neudělal nějakou hrubou gramatickou chybu anebo jak se mu podařilo koupit tak hezký „obrázek“. Vánoční pohlednice bývávaly totiž nedostatkovým zbožím.

„Drazí přátelé! Veselé a požehnané svátky vánoční, hodně zdraví a síly a štěstí v nastávajícím Novém roce. Jak se Vám daří všem vespolek, vzpomínáme často. Naše děti jsou hodně venku a potom celé vymrzlé přijdou. Celoušek každé ráno do školy, ale chodí rád, tak je to dobré. Jak se daří tetičce Haškové a Tvojí mamince jsou zdrávy a co rodině Celestýny? Zdraví Vás Všechny Mýlovi, železářství.“ To přáli mým předkům do Prahy jejich příbuzní z Červeného Kostelce 23. 12. 1948.