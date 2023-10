Smečka z Knihánkova se stará o dvacítku psích důchodců

Říkají si Smečka z Knihánkova a jejich hlavním cílem je co nejvíce ulehčit zbývající dobu života tvoru, o kterém se říká, že je nejlepším přítelem člověka. Babička Marcela Trhlíková, maminka Lia Teplá a její dcera Irena se snaží v útulku, který pro psí důchodce zřídily u nich doma v Pozořicích na Brněnsku, aby měli konec života, než se jejich kamarádi dostanou do psího nebe, co nejpříjemnější. Pečují tak cíleně o zvířata, jejichž šance na adopci by jinak byla mizivá.

Foto: Archiv Smečky z Knihánkova Učitelka Marcela Trhlíková (vpravo), její dcera Lia Teplá (vlevo) a vnučka Irena už více než deset let pečují o staré a nemocné pejsky, kteří nemají v útulcích šanci na adopci.

„Náš příběh se začal psát v lednu 2012, kdy jsme se ujaly prvního pejska. Časem jsme navštěvovaly útulky častěji a častěji. Nejmenší šance pro adopci mají totiž pejsci staří a nemocní. Lidí, kteří by byli ochotni pečovat o ně, je málo. Útulky se o pejsky starají, ale není v jejich silách poskytnout jim péči ve všech rovinách, tedy i v té psychické a emocionální. Naše úsilí vyvrcholilo vlastně před dvěma roky, kdy jsme oficiálně založily náš spolek," popsala Právu nejmladší z pečovatelek osmadvacetiletá Irena. Třem ženám, z nichž babička je učitelka výtvarné výchovy a matematiky na penzi, maminka Ireny je také kantorka, která vyučuje flétnu na „zušce", zabere péče o psy veškerý čas. „Venčíme všichni, včetně mého přítele Zdeňka Tauše, který se živí jako lakýrník, ovšem díky své zručnosti nám moc pomáhá třeba při budování výběhů a podobně. Nedávno například vytvořil bezpečný výběh pro jednoho slepého svěřence," dodává mladá žena, jejíž profesí je střihačka internetových a filmových videí. KVÍZ: Znáte plemena psů z knížek a filmů? Pomáhá prodej darovaných knih Péče však není zadarmo. V měsíčních nákladech zhruba sto dvacet tisíc jsou částky nejen za krmivo, ale i za léky a veterinární péči. Rodinný spolek je proto vděčný za podporu finanční i materiální, včetně darovaných knih. Knížky a pejsci totiž patří v útulku neodmyslitelně k sobě. „Každá kniha má svého čtenáře, takže by byla škoda, aby nějaká zůstala ležet jen tak v koutě. Náš zapsaný spolek proto pořádá pravidelné knižní bazárky v Brně, připravujeme dokonce i internetové aukce. Tyto akce mají už svoji tradici a pravidelně na ně zavítá mnoho knihomolů, kteří tam často najdou zajímavé čtivo a peníze z knih pomohou nám," vysvětlila paní Lia. Foto: Archiv Smečky z Knihánkova Adoptovaní psi se stávají součástí rodiny. Rozdíl v novém životě oproti pobytu v útulku velmi rychle poznají a jsou za něj vděční. K posledním přírůstkům patří zhruba dvanáctiletá kříženka s viditelnými geny staforda Selena a její zhruba desetiletý syn Quido, který měl tatínka možná ovčáka. Vzaly si je z útulku spravovaného městskou policií v Brně, se kterým spolupracují už dlouhodobě. „Zatím je to dost nevrlá dvojice, ale i oni přijdou na to, že jim tady pomůžeme a bude jim zde dobře. Už nebudou zažívat samotu," dodává Irena. View this post on Instagram A post shared by Smečka z Knihánkova, z. s. | Domov důchodců pro pejsky (@smeckazknihankova) Před zhruba čtrnácti dny vyhlásili zaměstnanci MP Brno sbírku knih pro spolek, který je bude moci na svých bazarech nabídnout. Za čtrnáct dní se podařilo nashromáždit přes sedm set knížek.