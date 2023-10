Pátek třináctého. Den, který vám může přinést smůlu i štěstí

Například v severské mytologii se nešťastná třináctka váže k příběhu boha lsti, falše a dalších špatností Lokiho, který narušil poklidnou večeři boha Odina s jeho 11 blízkými přáteli, čímž se počet přítomných bohů zvýšil na 13. Tehdy slepý bůh Hodr byl Lokim naveden, aby zastřelil svého bratra Baldera (boha světla, radosti a dobra), a to hrotem z jmelí v rámci pojistky jeho smrti.

V pohanských dobách se například věřilo, že pátek má jedinečné spojení s bohyněmi. Lze to i vyvodit z anglického názvu pro pátek, tedy Friday, který je odvozen ze jména královny Asgardu bohyně Friggy, jež poskytovala ochranu domovům a rodinám, udržovala společenský řád a uměla ovládat umění proroctví. A také její přítelkyně bohyně lásky, plodnosti a války Freyje, která byla obdařena schopností předpovídat budoucnost a určovat, kdo zemře v bitvách. Tyto bohyně byly uctívány v celé Evropě a Norové a Germáni i díky nim považovali pátky za šťastné dny, které jsou i nejvhodnějšími dny pro svatby.

Chorobný strach z čísla 13, tzv. triskaidekafobie, je něčím, co jen ve Spojených státech pravidelně ochromuje desítky milionů lidí. Řada z nich zůstane doma místo toho, aby šla do práce či nakupovat. Často odkládají i plánované cesty.

A když už svou cestu neodloží, tak často sednou do auta už s tím, že v ten den očekávají něco špatného, a podvědomě doslova přivolávají nějakou nehodu či neštěstí.

Z dat českých sázkových kanceláří vyplývá, že pátek 13. je spojován s masivním přílivem sázek do číselných loterií. Češi mají za to, že je tento den nakloněn výhrám a štěstí. V pátek 13. února například zvítězil český hokejový národní tým v první bitvě olympijských her v Naganu.