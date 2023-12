Jak vypadaly svatební šaty herečky Vanessy Hudgensové

Jako svatební místo si vybrali Azulik City of Arts v mexickém Tulumu. „Proces plánování byl fascinující. Nikdy jsem nebyla na svatbě, jakou bych sama chtěla, takže jsem musela začít přemýšlet. Najít místo bylo nejtěžší. Věděla jsem, že se nebudu vdávat na pláži, v tanečním sále nebo ve stodole. Tohle všechno byly věci, které jsem nechtěla. Místo toho jsem toužila být obklopena přírodou, zelení a listím,“ řekla Vanessa pro Vogue weddings .

Pro svůj svatební den zvolila šaty od proslulé návrhářky Very Wangové, se kterou v minulosti již mnohokrát spolupracovala. Nevěsta se vypravila do jejího butiku v New Yorku, kde vyzkoušela několik modelů. Nakonec se rozhodla pro první z nich – světlé slonovinové šaty se šikmým střihem, vlečkou a holými zády.