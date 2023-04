Svatební veselí. Dcera Lionela Richieho Sofia oblékla troje šaty od Chanelu

Sofia Richie je americká modelka a celebrita, která se narodila 24. srpna 1998 v Los Angeles. Její matkou je bývalá zpěvačka a herečka Diane Alexanderová, otcem je hudebník Lionel Richie. Sofia se dostala do veřejného povědomí, když se objevila na Instagramu svého slavného otce. Od té doby se stala jednou z nejžádanějších modelek v showbyznysu a získala si fanoušky po celém světě. Během své kariéry se objevila na obálkách a v kampaních mnoha módních časopisů, jako jsou například Vogue, Harper's Bazaar a Elle. Také vystupovala v kampaních pro značky jako Tommy Hilfiger, Adidas a Chanel.

Později večer se nevěsta převlékla do krátkých šatů, které byly vhodnější na svatební večírek, který se protáhnul do ranních hodin. Minišaty rovněž od Chanelu byly inspirovány designem modelu z devadesátých let, který na přehlídkovém mole poprvé vynesla modelka Claudia Schifferová.