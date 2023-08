Jak vypadají vítězové Elite Model Look. A kdo nechyběl v první řadě

Světová soutěž Elite Model Look má pověst katalyzátoru ve světě modelingu. Vítězové národního kola a zejména pak světového finále jsou často katapultováni mezi nejvýznamnější tváře současné modelingové scény.

V porotě zasedli například topmodelka a tvář soutěže Schwarzkopf Elite Model Look SR 2023 Michaela Kociánová, globální ředitelka Elite Model Look Jennifer May Copeová či ředitel soutěže a spolumajitel agentur Elite Prague a Elite Bratislava Saša Jány.