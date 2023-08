Honosné róby od Diora či Chanela, papírové šaty od Warhola. Výstava na Kampě ukazuje módní paradoxy

Na cestě k ní potkají třeba šaty inspirované vojenskými uniformami či uniformami hradní stráže. Vystavené jsou tu i dámské oděvy zahrávající si s geometrií nebo připomínající stavebnici. „Jsou to šaty, které se daly různě skládat. Přišly ženě v krabičce a ta si je sestavila podle sebe,“ ukazuje kurátorka na odvážné blyštivé kousky.

„Určitě je velkým protikladem dílo 50. let, které je celé takové rozdrásané, je o duši, a ty šaty vedle toho jsou velké, společenské, lesklé, plné korzetů a výztuží. Působily famózně, ale špatně se nosily a určitě bylo proč dělat v 60. letech revoluci. Najednou tu byly šaty, které byly výrazně kratší, pohodlnější a optimističtější,“ zdůrazňuje Vítková důležité období v historii módy. I minišaty se však podle ní nosily v té době decentně, s neprůhlednými punčoškami.

Lákat návštěvníky budou jistě také ty kusy, jež spadají spíše do kategorie anti-módy. „To byla právě ta revoluce, která ukazovala, že návrháři vůbec nemusí být slavní a jejich díla může přesto nosit spousta žen. Velkým trendem byly šaty papírové. Vypadalo to, že budeme každodenně nosit jiné a jiné šaty, ale naštěstí to dopadlo jinak,“ směje se Vítková.