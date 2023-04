Jak často je potřeba prát oblečení

Pokud reflexivně hodíte oblečení do koše po každém nošení, možná je na čase tento zažitý scénář přehodnotit. Ačkoliv neexistují žádná pevná pravidla, pokud jde o to, jak často prát oblečení, vědci se shodují, že lidé obvykle perou své oblečení častěji, než je třeba. To přitom vede k velké spotřebě vody a oblečení má větší tendenci se ničit.

Zároveň u některého typu oblečení je naopak důležité nečekat příliš dlouho mezi mytími, protože to může vést k některým potenciálním kožním problémům, kvasinkovým infekcím a problémům se zápachem.

„Pot, oleje, odumřelé kožní buňky a mikroorganismy, jako jsou bakterie nebo houby, se mohou přenést na oblečení,“ řekl HuffPost dermatolog Joshua Zeichner, docent dermatologie v nemocnici Mount Sinai v New Yorku. „Špinavé oblečení dává mikroorganismům čas na růst a množení. Tyto mikroorganismy se pak mohou přenést zpět do vašeho těla, pokud si ho znovu obléknete.“

Jeden příklad za všechny: Opětovné nošení propocených ponožek může způsobit atletickou nohu nebo zhoršit již existující stav, říká Zeichner.

„Špinavé oblečení může zachycovat mastnotu, odumřelé kožní buňky a další nečistoty na kůži, což vede k ucpání pórů a akné. Bakterie a pot hromadící se na nepraném oblečení mohou také způsobit nepříjemný zápach, který ani vyprání nemusí pořádně odstranit,“ řekl Aanand Geria, dermatolog z Geria Dermatology ve Veroně v New Jersey.

Co prát po každém nošení

Základním pravidlem podle Zeichnera je: „Obecně řečeno, čím blíže je oděv k pokožce, tím častěji by se měl prát.“ To zahrnuje věci jako spodní prádlo, ponožky, tílka a oblečení na cvičení a cokoli jiného, co je viditelně špinavé, potřísněné nebo zapáchající.

Lidé, kteří jsou vystaveni silnému potu nebo potenciálnímu znečištění těla, by se také měli denně mýt.

Co prát až po pár nošeních

Oblečení, které přijde do kontaktu s vaší pokožkou, ale není zpocené nebo znečištěné, si můžete obléknout bez praní i podruhé. Kalhoty, svetry, halenky, podprsenky a pyžama lze obyčejně nosit párkrát za sebou, a to zejména pokud byly nošeny krátkou dobu bez propocení nebo znečištění.

Pokud se jen poflakujete po domě nebo pracujete z domova a moc se nepotíte, pravděpodobně si můžete oblečení vzít třikrát nebo čtyřikrát, než jej vyperete, vysvětluje dermatoložka z Miami Annie Gonzalez Brightlyová.

Totéž platí pro džíny. Odborníci se shodují, že denim vydrží déle a obecně vypadá lépe, když se opotřebením změkčí. S mytím můžete počkat až po cca 10 nošeních.

Co můžete prát méně často

Oblečení, které není v těsném a trvalém kontaktu s tělem, není nutné tak často prát. Svrchní oděvy, jako jsou kabáty, bundy a věci, které se nosí přes jiné oblečení, jako jsou župany a svetry, mohou být prány méně často.

„Totéž platí pro elegantnější kousky ve vašem šatníku, které nosíte jen příležitostně. Věci jako obleky, večerní róby a koktejlové šaty jsou obvykle vyrobeny z jemných látek, které vyžadují zvláštní péči,“ dodává Aanand Geria.

Často je lze před čištěním nosit několikrát, zvláště pokud nejsou silně znečištěné nebo ušpiněné. Ale pokud jste se opravdu zapotili – například jste protančili noc na venkovní svatbě –, pak musíte oděv před dalším nošením vyprat ručně nebo chemicky vyčistit.

Jak udržet oblečení svěží mezi praním

Mezi jednotlivými nošeními neodkládejte oděv jen tak do šuplíku nebo do zadní části skříně. Pověste jej někde do průvanu, nebo dokonce venku, pokud máte prostor.

Můžete také použít napařovač oděvů. Jednoduchým trikem je také hodit oblečení, které potřebuje trochu osvěžit, do teplé sušičky s navlhčenou žínkou nebo ručníkem.

Chcete-li prodloužit dobu mezi praním, můžete také zkusit pověsit oděv v koupelně při sprchování jako další způsob napařování, řekla dříve pro The Guardian expertka na udržitelnou módu Orsola de Castrová.

Džínovinu, která potřebuje osvěžit, někteří lidé doporučují dát do mrazáku, aby došlo k eliminaci bakterií. Odborníci se ale shodují, že tato metoda není účinná na 100 %.