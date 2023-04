Hugh Grant: Hrát padouchy mě baví

O čem je film, který vychází z legendární hry Dračí doupě? Potulný zpěvák a zároveň okouzlující zloděj Edgin se s partičkou podobně založených kumpánů vydávají na velkolepou výpravu, při níž se pokoušejí získat zpět vzácný artefakt, který se dostal do nepovolaných rukou.

Když se jim to podaří, spustí se dominový efekt, jenž může otřást celým světem. Napravit to lze těžko, když proti Edginovi a jeho partě stojí kromě zabijáků a čarodějů i bývalý kamarád a obávaný darebák Forge.

A právě toho hraje populární Brit Hugh Grant. Ten v jednom z rozhovorů připouští, že roli přijal, protože mu připadala vtipná. Odkazuje na scénář, který si dělá legraci z tradic a klišé známé hry.

„Navzdory mé nejistotě ohledně námětu mě scénář skutečně rozesmál a jeho humor mě přitahoval. Asi nejvíc jsem ve scénáři reagoval na fakt, že vypráví o poražených. Tahle malá banda kamarádíčků totiž neumí nic pořádně. Edgin není skvělý zpěvák ani kouzelník,“ říká Grant, podle nějž jde o naprosto ubohou postavu.

A postava drsné válečnice? „Ta je stále zamilovaná do svého manžela, který je zamilovaný do někoho jiného. Nedivte se tedy, že mi to celé přišlo jako příšerný propadák. A protože my Angličané máme slabost pro poražené, šel jsem do toho,“ vtipkuje londýnský rodák Grant.

Účastnil se i loňské propagace Dungeons & Dragons: Čest zlodějů na festivalu popkultury Comic-Con v brazilském San Diegu. Před svým příjezdem se prý cítil nejistý, protože si připadal starý ve srovnání s mladými spoluhráči, a obával se, že se na akci setká s trapným mlčením, ale opak byl pravdou.

Foto: Profimedia.cz Darebák Forge z Dungeons & Dragons je zatím jeho poslední záporák

V rozhovoru pro Collider Hugh Grant pak připomněl jednu historku: „Na tom festivalu byl jen jeden člověk, který mě opravdu miloval. Celé tři dny byl oblečený jako párek v rohlíku a všude chodil za mnou. Nemohl jsem ho setřást. Byl jsem z toho párku v rohlíku vyděšený. Jinak to ale bylo super,“ dodal s typickým úsměvem.

Proč bídáci?

Hugh Grant přiznává, že jak stárne, stále více ho to táhne k rolím revoltujících záporáků.

„Mám-li být upřímný, tak mám těch záporných postav na triku už docela dost. Poprvé to bylo vlastně v mé milované komedii Paddington 2 (2017), kde účinkuji jako hlavní padouch Phoenix Buchanan,“ říká.

Hned nato přibyly dva seriály HBO, a to krimi Skandál po anglicku a thriller Mělas to vědět. „Ve Skandálu se jako politik Jeremy Thorpe snažím ututlat homosexualitu a potopit druhého, v Mělas to vědět zase hraju milujícího otce a manžela, který není ve skutečnosti nic jiného než vrahoun. Korunu tomu dal pak morálně zkažený zloděj Fletcher ve filmu Guye Ritchieho Gentlemani, a to podobným postavám zdaleka ještě není konec,“ konstatuje.

Loni si zahrál v krimi Na nože: Glass Onion. „Objevím se tam jen na pár hodin, ale chtěli, abych zahrál epizodní roli, ve které jsem ženatý s Danielem Craigem – tedy agentem britské tajné služby Jamesem Bondem –, tak jsem to vzal. Každopádně ta jednička Na nože s Craigem byla skvělá, tak proč ne.“

Srdcař jen na plátně

V další akční komedii Operace Fortune: Ruse de guerre hraje Grant zase bohatého komediálního padoucha Grega Simmondse, jenž chce prodat nové smrtící zbrojní technologie a hrozí, že tím naruší světový řád. Forge z Dungeons & Dragons je zatím poslední záporák.

Foto: Vertical Ent. V akční komedii Operace Fortune jako padoušský zprostředkovatel zbraní

„Není jich tedy málo. Kdybych byl úplně upřímný, byl jsem i pěknej hajzlík jako záletný expřítel Daniel v komediích o Bridget Jonesové,“ přiznává Grant s tím, že ve skutečnosti je velmi odlišný od citlivých srdcařů, které ztvárnil v super úspěšných komediích devadesátých let, jako byly Čtyři svatby a jeden pohřeb, Notting Hill, Mickovy modré oči nebo později v Lásce nebeské.

„Scenáristovi Richardu Curtisovi vždy připadalo k smíchu, že si veřejnost myslela, že jsem opravdu ten rozmilý chlapík jako v jeho filmech, protože on mě dobře znal a věděl, že je to se mnou úplně jinak,“ řekl nedávno Grant magazínu Daily Mail’s Weekend.

Nemohl jsem si vzpomenout na text, z podpaží se mi řinul pot, nemohl jsem dýchat. Naštěstí to přešlo

„Bylo to jen trochu charakterního herectví, protože ten pan Milý jsem ve skutečnosti nebyl já. Není tedy divu, že jak stárnu, tím víc mě to táhne k těm odporným rolím, cítím se v nich pohodlněji. Hraní padouchů je prostě zábavnější a podle mě je to i jednodušší práce,“ říká spokojeně a ještě prozradí, kdy začal o roli padoucha uvažovat.

„Bylo to po období ochromující, zdrcující úzkosti, kterou jsem poprvé zažil zhruba před dvaceti lety. Pamatuji si to jako dnes, prostě jsem najednou úplně bez důvodu uprostřed natáčení snadné filmové scény začal panikařit. Bylo to trapné. Najednou jsem nedokázal pořádně říct vtip, nemohl jsem si vzpomenout na text, z podpaží se mi řinul pot, nemohl jsem normálně dýchat. Říkal jsem si – co se to tady k čertu děje?“ vzpomíná Grant. Naštěstí to přešlo.

Teď vím, že jsem se měl oženit daleko dřív, a hlavně nezačít dělat děti až po padesátce

„I když je teď s rolemi padouchů vše v pořádku, přesto si před nástupem do jakéhokoli natáčení vždy položím dvě otázky: Je to zajímavá role? A bude celý tento projekt někoho bavit? Zdá se mi totiž naprosto zbytečné dělat cokoli v oblasti filmové tvorby, pokud nechcete vytvořit zábavu, kterou si lidé skutečně užijí.“

Děti jako záchrana

V rozhovoru pro zmíněný Daily Mail’s Weekend Grant vyjádřil i pocit úlevy z toho, že mu jeho pět dětí zabránilo proměnit se v trochu děsivého starého mládence závislého na golfu, což, jak připouští, byl směr, kterým se ubíral.

„Skutečně měli pravdu ti, co mi už před léty říkali, ať nadělám nějaké děti, že mi to změní život. Teď vím, že jsem se měl oženit daleko dřív, a hlavně nezačít dělat děti až po padesátce. Jsem ale stejně dobrý, že i tak se mi to podařilo,“ říká anglickým humorem pověstný Hugh Grant.

„Když jsem se stal v jednapadesáti letech otcem poprvé, byla to ta nejhezčí věc, která se mi kdy stala. Najednou totiž miluješ někoho víc než sebe. V mém případě je to neslýchané, ale i oni mě milují, a tak jsem jich nadělal víc,“ chlubí se.

„Se vší vážností se cítím neuvěřitelně šťastný. Je prostě krásné mít všechnu tu lásku kolem sebe. Problém jsem s dětmi měl jen po Paddingtonovi 2. Vůbec jsem se jim jako padouch nelíbil, v té roli mě nenáviděly. Při filmu mi stále šeptaly – proč jsi v tom? Teď už se jim ale líbím. Když jim ten svůj zamilovaný film někdy znovu pustím, musí mi říkat, jak jsem dobrý, jinak totiž nedostanou večeři,“ pyšní se svými originálními otcovskými metodami táta Hugh Grant.

Víte, že…

Vyrostl v Londýně v rodině obchodníka s koberci a učitelky francouzštiny. Milovník anglického jazyka a literatury chtěl být původně historikem umění, už na univerzitě ale začal hrát divadlo.

Je velmi činný v oblasti charity. Podporuje zdravotnické organizace zasazující se například o boj s rakovinou i ty, které pracují na řešení problémů s chudobou po celém světě.

Kromě filantropických snah se aktivně zapojuje do zábavního průmyslu, rád vystupuje v populárních televizních pořadech, jako je Saturday Night Live.

S více než třicetiletou zkušeností ve filmovém průmyslu a desítkami ocenění na svém kontě, včetně Řádu britského impéria od královny Alžběty II. uděleného v roce 2003, budí respekt mezi fanoušky i kritiky.

