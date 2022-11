Díky rituálům změnila agresivního psa na pohodového parťáka. Z příběhu paní Emilie mrazí

„Conánek patřil k těm pejskům, kteří měli na začátku smůlu na lidi. Lidé, kteří ho měli, tak ho naučili, že musí o své místo v životě bojovat,“ uvádí naše povídání majitelka Conana paní Emilia Miluše Baco.

Ke své již páté paničce přišel Conan téměř před sedmi lety jako těžce agresivní pes. Byl nemocný jak fyzicky, tak hlavně psychicky. „Měl v hlavě přesvědčení, že musí o svůj život bojovat. A dělal to,“ popisuje Emilia.

I přes to, že se paní Baco již tehdy věnovala výcviku psů, byl pro ni Conan velká životní výzva, a hlavně překvapení. O jeho agresi neměla původně vůbec tušení.

„Slečna, která ho tehdy měla dva měsíce zavřeného ve sklepě, se ho chtěla zbavit a já jsem řekla: „Beru si ho!“,“ vzpomíná paní Baco. Právě ve sklepě tehdy Conan žil, živil se svými exkrementy a byl velmi podvyživený.

Foto: Emilia Miluše Baco Conan byl po příchodu k paní Emilii podvyživený.

„Když jsem odhalila, jak moc je agresivní, tak mě to opravdu vystrašilo. Tehdy jsem požádala o pomoc dva odborníky, kteří se zabývali agresivními psy, a oba mi řekli, abych se ho zbavila. Ten pes je tak poškozený, že nemá šanci na nápravu,“ vzpomíná paní Emilia.

Koncem roku 2015 začala Emilii opravdu velká životní jízda, ona to totiž vzdát nechtěla. „Musela jsem se psovi otevřít a odevzdat, protože to samé jsem chtěla od něj. Já jsem mu musela ukázat to, co po něm chci. V začátcích jsem se bála. Ale to muselo být,“ popisuje své zážitky psí trenérka.

„Samozřejmě, že nějaké zranění a kousnutí k tomu patří. Já tohle nevnímám jako problém, protože už jsem se psy pracovala, ale on byl tedy opravdu velmi nebezpečný. Když mě dostal do situace, že jsem se klepala a plakala, tak jsem od něj utekla. Zavřela jsem se do jiné místnosti, aby to neviděl, protože to pes nikdy nesmí vidět, pokud mu chci vládnout,“ sdělila paní Baco.

Foto: Novinky Jejich společná cesta byla velmi trnitá.

„Všechno, co viděl, chtěl zabít“

„My jsme ze začátku ani nemohli chodit ven, protože on opravdu všechno, co viděl, chtěl zabít. Tohle měl v hlavě a tohle bylo potřeba mu odkrýt. Odkrýt se to dalo jen tak, že jsem to musela uchopit a nabídnout mu něco jiného. Získat si ho, aby mi věřil, že to, co mu já nabízím, je lepší než to, co chce udělat on,“ popsala Emilia Miluše Baco.

I proto trávila dvojice první měsíce pouze na zahradě jejich domova na okraji Prahy. Tam se také Conan naučil první povely. „Musel mít zafixované ‚stůj‘ a ‚ke mně‘. To stačí. Negativní příkazy jako ‚nesmíš‘, ‚ne‘ a podobně jsou nesmysl,“ řekla Novinkám Emilia.

„Postupně jsme začali pomocí navazování důvěry, komunikací a hlavně rituály. Když je pes ponořený do takového temna, jako byl Conan, tak stále se opakující příjemná činnost je uvolňující a já si pak k němu mohu najít cestu,“ vysvětlila.

Foto: archiv E. Miluše Baco Conanovi pomohly hlavně rituály.

„Když jsme měli navázanou nějakou komunikaci, tak potom se dá začít s odbouráváním jeho špatných spouštěčů, kterými on byl totálně zahlcen,“ doplnila.

Učitel Conan

„Postupně jsem ho vytrénovala a dnes spolu děláme přesně to, proč ke mně přišel. Jiné agresivní psy zbavujeme agrese, Conan je můj asistent a odvádí největší díl práce. On díky zkušenosti dokáže pracovat se psy, kteří jsou nezvladatelní,“ popsala Emilia.

„On má u takových psů respekt a potom i naše tréninky mají úspěch, protože on to dokáže ostatním psům vysvětlit,“ dodala.

Majitelka se po 12 letech setkala se zatoulanou fenkou Koktejl