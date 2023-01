Barbara Zitová stopuje zločince a podvodníky ve světě fotek a videí

„Jestliže se někdo snažil digitální obraz vylepšit nebo s ním jinak manipuloval, zanechal za sebou stopy. A ty my nacházíme. Máme na to řadu metod,“ ujišťuje mě. „Je to samozřejmě klasická hra na policajty a zloděje. Při současném rychlém vývoji technologií si nemůžeme být nikdy jistí, že protistrana v tuto chvíli už neumí něco dalšího.“