Recepty ze zásob v mrazáku

Omáčka: V rendlíku s nepřilnavým dnem rozpusťte máslo. Na něj dejte zmražené bílé hřiby, malinko podlijte vodou, osolte a nechte chvilku podusit (záleží na tom, jak byly houby tepelně upravené před zmražením, ve finále by neměly být příliš měkké).

Knedlík: Pečivo nakrájejte na kostičky a nasypejte je do mísy s vlažným mlékem. Z bílků a špetky soli v robotu ušlehejte sníh a odložte ho stranou do jiné nádoby.

Do mísy, kde se šlehaly bílky (nemusíte ji mýt), dejte změklé máslo, nechte ho v robotu šlehat se solí, postupně přidávejte žloutky. Do žloutkové směsi zlehka zamíchejte nasekanou petržel, namočené pečivo, muškátový oříšek a nakonec sníh.

Z hmoty vytvořte válečky a zabalte je do potravinové fólie (omotejte několikrát, utěsněte) a pak ještě do alobalu. Knedlíky vložte do vroucí vody a vařte cca 20–25 minut, podle velikosti. Uvařené rozbalte a propíchejte vidličkou.