Recepty ze švestek, hrušek a jablek

Rozehřejte široký kastrol a švestky do něj vhoďte. Nechte je lehce zkaramelizovat, zasypte 3 lžícemi cukru, přidejte veškeré koření a zakápněte citronem.

Zalijte studenou vodou, přidejte zbytek cukru a vařte do měkka, cca 30 minut.

Ochutnejte, jestli vám vyhovuje sladkost a aroma. Poté vyndejte koření a vše rozmixujte do pyré, přeceďte, sirup přelijte do uzavíratelné láhve a uložte do lednice. Limonádu řeďte v poměru 1 : 6 s perlivou či neperlivou vodou.