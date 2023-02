Recepty plné afrodiziak, které zpestří večer plný vášně

Nejdříve si zapněte troubu na 100 °C, aby měla stabilní teplotu, až do ní své dílo vložíte.

Mísu, ve které budete šlehat bílky, doporučujeme nejdřív vytřít kapkou octa, aby se odmastila a teprve pak do ní bílky vložit.

Vyšlehejte bílek. Hotový sníh by neměl vypadnout z mísy, když ji převrátíte.

Do sněhu přidáváte cukr po lžících, vyšleháte a přidáte další, dokud už žádný nezbude. Výsledná pěna by měla být lesklá, hutná a pevně držet na šlehací metle.

Plech si vyložte pečicím papírem a pěnu dejte do zdobícího sáčku s co největším nástavcem (pusinky se dají případně tvarovat i lžící). Doporučujeme pak s pěnou pracovat co nejrychleji. Čím déle budete otálet, tím méně bude držet tvar.