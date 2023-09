Pražské nábřeží ožilo módní přehlídkou seniorů. Modely představili bez bázně, s elegancí a nadhledem

„S nápadem zorganizovat na nábřeží přehlídku ve spolupráci se seniory a seniorkami přišla Míša ze Života 90 a mě to hned nadchlo. Představila jsem si to krásné propojení s našimi designéry ze SmetanaQ Showroom a hned jim nápad odprezentovala. Jak jsem očekávala ideu přijali s nadšením. Abychom akci dodali ještě větší hloubku, rozhodli jsme se oslovit také rodinné příslušníky seniorů,“ vysvětlila Pavla Gerschonová z multikulturního domu SmetanaQ.

„Bylo to krásné. Jednak, že jsem tady mohla být se svou vnučkou a můžu vám říct, že dělat modelku… je to náročné. Ta příprava, čas a potom chodit,“ sdělila Novinkám s úsměvem modelka Ivana.

„Já jsem se jako modelka cítila skvěle, byl to pro mě nezapomenutelný zážitek. A co víc, kde jinde bych mohla se svou výškou něco málo přes 150 cm takto suverénně kráčet po mole,“ prozradila účastnice Renata.

„Je příjemné, že se na nás, seniory, nezapomnělo, když módní přehlídky jsou vlastně vždy zaměřené na ty mladé a krásné. Byla to výzva být sama sebou a jsem za ni vděčná,“ dodala paní Míťa.

„Já jsem si to náramně užila. Mám ráda hezké věci, miluji šperky, tak jsem si říkala, proč bych nemohla něco takového předvést. Ani jsem se nebála, byl to zvláštní pocit, ale na to abych se bála už mám určitý věk,“ připojila se Iva.