Poradna: Děti mě zneužívají a já si s tím nevím rady

Vychovala jsem tři děti jaksi dvougeneračním způsobem. Vdávala jsem se brzo a porodila jsem hned za sebou syna a dceru. Byl mezi nimi rok. Vzpomínám, že to bylo docela náročné, ale byla jsem mladá a všechno jsem nějak zvládala. Muž pracoval na směny, a i já musela jít brzo po dětech do práce, abychom to finančně utáhli. Opravovali jsme při tom svépomocí dům po babičce, všechno se dělalo postupně, podle toho, jak byly peníze. Trvalo to opravdu dlouho. Báli jsme se dluhů, tenkrát to nebylo jako dnes. Moje děti si klidně berou půjčky, a přitom stále jen poslouchám: „Babi, půjčila bys mi…“ nebo „Koupila bys klukovi kolo?“, „Nemohla bys koupit dětem zimní boty?“ A já vždycky pomůžu, protože si myslím, že je to stále moje povinnost.

Když mi bylo čtyřicet, neplánovaně jsem otěhotněla. Byl to šok, ale k přerušení jsem se neodhodlala. To mi moje víra a přesvědčení nedovolily. Syn byl již na vysoké, dcera maturovala. Mohu říci, že nám trvalo celé těhotenství, než jsme se s tím s manželem smířili. Narodil se nám další kluk, ale naše starší děti se za nás styděly – bylo to pro ně v našem věku cosi nepatřičného.

Osud mi dal pouhé čtyři roky klidu, kdy jsem si mohla opravdu vychutnat a prožít své mateřství. Byla to asi nejhezčí doba mého života. Pak manžel vážně onemocněl a záhy nás navždy opustil. Bylo mu 53 let. Starší děti dokončovaly vysoké školy a já jsem rychle sháněla zaměstnání, abych vše utáhla, do toho malý řval ve školce a odmítal se integrovat.

Pro mě to byla moc těžká doba, musela jsem úplně zapomenout na to, že i já mohu mít nějaká přání nebo potřeby. Tak se to do mě vrylo, že jsem taková už zůstala. Všechny naše děti byly dlouho doma a pokládaly za automatické, že je navařeno, vypráno, uklizeno a já jsem stále připravená každému pomoci.

Problém je, že je to stejné i dnes, ale já se cítím unavená a zneužívaná. Miluji svá vnoučata, ale nikdo nerespektuje moje soukromí – prostě je bez ptaní přivezou a nechají u mě. Obrovský údiv u dětí nastal, když jsem teď dostala lázně a na měsíc prázdnin „si odjedu“. Řekli mi, že to snad nemyslím vážně a kam oni dají děti? Jak jsem viděla ten jejich vztek a rozhořčení, došlo mi, že něco dělám špatně.