Poradna: Snacha nehne prstem, jen křičí a lituje se

Snacha byla jedináček a její matka a babička dělaly úplně všechno za ni. Nevedly ji vůbec k práci, takže když se vdala, neuměla vlastně nic. To se dnes děje s leckterou nevěstou, ale ta naše k tomu neměla nejmenší snahu se něco naučit. Takže dodnes neumí vařit, péct, prát, žehlit, pospravit prádlo nebo udělat něco na zahradě. Zpočátku jsem se snažila a stále jsem jí nabízela, že ji to naučím, ale narazila jsem na dokonalou ignoraci.

Můj syn nepatří k těm energickým mužům, kteří umějí bouchnout pěstí do stolu, ale raději jde a udělá všechno sám. Když ale má moc práce, nestíhá. A pak si neumíte představit, v jakém nepořádku a špíně dokáže existovat moje snacha, a nechává ji to naprosto klidnou.

Ona to asi opravdu nevidí. Nebo to nechce vidět. Když už je to neúnosné, syn zmobilizuje kluky a vygruntují barák. Mladší vnuk se mne kdysi ptal: „Proč naše maminka nikdy nic neuklidí?“ Co na to má člověk odpovědět?

Jediné, co jí jde opravdu rychle, je mluvení. Kamkoli přijde, složí ruce do klína a mluví a mluví a mluví. Během hovoru ale nedokáže vykonat ani tu nejjednodušší činnost. Půl hodiny stojí s nožem v ruce a řeční, pak teprve ukrojí chleba. Je to až bizarní a bylo by to i směšné, kdyby to nebylo tak hrozné.