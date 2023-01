Poradna: Nemám lásku, děti, muže ani sebeúctu

Tenkrát jsem nechápala, co mi tím chce říci, ale dnes tomu už rozumím. Když je lásky málo, je to špatné, ale když je jí moc, tak je jí příliš. Poslední dva roky soužití v manželství pro mě byly peklo. Můj celkem hodný a pozorný muž se najednou změnil v tyrana a sadistického despotu. Jen mě kritizoval, urážel, nic jsem neudělala dobře, byl na mě hrubý a občas i velmi sprostý.

Zpočátku jsem vůbec nechápala, co se děje. To, co dřív bylo dobře, bylo nyní špatně. Původně jsem si myslela, že má nějaké problémy v práci. Pak jsem ale stále musela poslouchat, že jsem stará, tlustá, ošklivá, neschopná a eroticky dokonce až odpudivá. Bylo to hrozné a já jsem dělala všechno možné, abych ho přesvědčila o opaku.