Matka na internetu rozvířila debatu, zda by měl 18letý syn přispívat na chod domácnosti

Blíže nejmenovaná žena, matka čerstvě osmnáctiletého syna, na rodičovském fóru Mumsnet vznesla podle ní poměrně nevinný dotaz, zda by měla přimět svého potomka začít si platit některé věci, když už si sám vydělává. Chtěla hlavně získat obecné názory, protože se sama vyjádřila v duchu, že by ho i nadále ráda nějakým způsobem podporovala, ale je to boj.

Její dotaz na fóru vyvolal diskuzi obřích rozměrů. Zatímco jedna skupina rodičů se téměř rozčilovala nad samotným dotazem, protože oni by nikdy za bydlení ani nic dalšího doma svým dospělým dětem nic neúčtovali, našli se i tací, kteří naopak po svých potomcích příspěvek vyžadují, a to i když si pravidelně ještě sami nevydělávají. Brigádu si prý mohou najít kdykoli.

A pokračuje dál. „V domácnosti jsem kromě něj já, manžel a šestnáctiletá dcera, která ještě studuje. Shánění peněz je tedy poměrně náročné. V jakém bodě bychom měli za našeho syna přestat platit? Nemyslím hned jídlo a věci do domácnosti, ale co třeba kadeřnictví, oblečení atd.? Pracuje a chce, abychom s ním jednali jako s dospělým. Takže si myslím, že by měl platit za vše, co chce pro svou potřebu,“ vypisuje návrh, jak by šla finanční situace řešit.