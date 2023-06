Když rodiče zažívají pocit vyhoření

Ačkoli je zkoumání syndromu vyhoření u rodičů poměrně nové, výzkum ho už i tak dokázal jasně identifikovat jako problém, který je viditelný napříč globálními komunitami a kulturami.

Možná jste také rodič a říkáte si, že trocha odpočinku a spánku navíc to spraví, ale stejně jako například u pracovního vyhoření není řešení tak jednoduché.

Čtyři známky rodičovského vyhoření

Odborníci rozhodně varují před tím, aby byl pojem rodičovského vyhoření brán na lehkou váhu. Podle nich jde o rozšiřující se syndrom, který je výsledkem rodičovského stresu a vypětí. U rodičů se podle nich projevuje 4 základními příznaky:

Mýty o vyhoření, na které raději hned zapomeňte Zdraví

Zažívají fyzické nebo emocionální vyčerpání - popřípadě obojí. Přepadají je pocity hanby, že nejsou tak dobrými rodiči, jako bývali dříve. Přepadají je pocity „otrávení či znechucení“, že jsou rodiči. Zažívají pocity citového odpojení od svých dětí.

Navzdory realitě, která dokládá, že podobné pocity zažívá mnoho rodičů, nedávný výzkum zjistil, že více než 60 % z nich nedělá nic, aby se s danými pocity vyrovnali, uvolnili se, odpočinuli si a nabrali síly.

Stejný výzkum ukázal, že dva z pěti rodičů pociťují takovou únavu, že ovlivňuje jejich schopnost být takovým rodičem, jakým chtějí být.

Téměř polovina rodičů pak nemá během dne tolik času, aby zvládli vše, co je potřeba, cituje výsledky průzkumu server Guardian.

Kdy v mateřství čekat krize Děti

A právě v nedostatku času, který je třeba věnovat rodině, je pak ještě složitější najít si chvilku sami pro sebe. Potřeba to ale je, stejně jako u jakéhokoli jiného typu vyhoření. Prospěje to nejen fyzickému a duševnímu zdraví, ale také díky tomu budou moci lépe zvládat „pasti“ rodičovství, což prospěje i rodině jako celku.

Jaké pozitivní kroky by měli rodiče udělat, aby zabránili syndromu vlastního vyhoření, které by mělo negativní dopady i na děti a rodinu? Odborníci nabízejí čtyři kroky.

Méně kritiky vůči vlastní osobě

Každý rodič někdy zažije dny, kdy bude mít pocit, že nedělá to nejlepší, co by mohl. Že je unavený, přetažený a jeho spojení s potomkem není v pořádku. V takové chvíli by podle odborníků měl nastoupit tzv. „soucit se sebou samým“.

Anketa Zažíváte jako rodič pocity, že je toho na vás prostě moc? Ano, poměrně často. 75,9 % Ano, ale není to nic, s čím by se nedalo něco dělat. 17,2 % Zatím ne. 3,4 % Nejsem rodič, nemohou posoudit. 3,5 % Celkem hlasovalo 87 čtenářů.

Co to znamená? Být k sobě shovívavější, a to hlavně ve chvílích, kdy jsme ve stresu nebo se něco nedaří. Uděláme tím něco pro své zdraví, stejně jako dáme dětem „životní zkušenost“, která se jim bude jednou v životě hodit.

Je tedy potřeba se starat i sami o sebe. Protože jak se říká, když je „spokojený rodič, je spokojené i dítě“. A že děláte chyby? Kdo nedělá. Zkuste se z nich poučit a dále je neřešit. Nikdo není koneckonců dokonalý.

Přeformulování péče

Jako rodiče dáváme mnohdy přednost dětem před sebou. Vlastní potřeby se stávají jakýmsi „volitelným“ doplňkem, který se řeší jen tehdy, vybude-li na něj čas. Pro mnohé by to dokonce bylo aktem sobectví. Jenže tak to není.

Rodiče, kteří nezanedbávají péči o vlastní osobu, a dokonce ji upřednostňují, bývají sebevědomější, stejně tak dokážou lépe bojovat s rodičovskými povinnostmi a problémy.

Přehnaně ochranitelské rodičovství a jeho vliv na zdraví dětí Děti

I malá každodenní péče o sebe má velký dopad

Když se řekne péče o sebe sama, mnoho lidí si vybaví návštěvy lázní, dovolené či cokoli podobného. Jenže pravda je taková, že jakkoli i uvedené aktivity mohu pomoci, jsou tu i každodenní maličkosti, které mohou rodičům pomoci v tom cítit se lépe.

Co se třeba jen na pár minut zastavit, všeho nechat, a jen tak dýchat? Nebo si zajít s kamarádem či kamarádkou na krátkou procházku? I drobnosti, které dělá člověk kvůli sobě a pro sebe, se počítají.

Žádost o pomoc

K syndromu vyhoření u rodičů mohou často přispívat i další faktory, jako je nedostatek podpory okolí, vysoká míra odpovědnosti, dopad okolních událostí, finanční obavy a další. Je proto více než důležité, aby se rodiče, stejně ale jako každý člověk, který se o někoho stará, nebál požádat o pomoc zvenčí, pokud bude mít pocit, že je toho na něj moc.

Dost dobrý rodič je lepší než ten perfektní Děti