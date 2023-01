Mnoho maminek má sklon k depresím. Často nemají kam se obrátit

Facebooková skupina Protivný sprostý matky, která vznikla podle pořadu České televize, sdružuje přes 26 tisíc členů. Správci ji vytvořili jako „místo, kde můžeme mluvit otevřeně i o tématech, která jsou často tabu. Sdílíme svoje příběhy, zážitky, a zkušenosti“.

Podobné diskuze maminek pak probíhají také například na webech emimino.cz, nebo modrykonik.cz.

Ženy si na internetu, obvykle pod přezdívkami nebo anonymně, stěžují především na své partnery, ať už kvůli nedostatečnému zapojení do péče o děti a domácnost, nebo kvůli chování, které se po příchodu dětí změnilo. Častými tématy jsou také rozpory s prarodiči a tchyněmi nebo problémy s výchovou či penězi. Mnoho žen si pak stěžuje na nedostatek času pro sebe a samotu. Přiznávají, že se cítí často v depresi nebo úzkostně.

Spouštěčem problémů jsou vysoké nároky

Vedoucí psycholog Národního ústavu duševního zdraví Marek Preiss Novinkám sdělil, že nejčastějším spouštěčem psychických problémů matek bývají vysoké nároky, které jsou na ně kladené, a to jak fyzické, tak psychické. Zároveň je to i celková změna životní situace, kterou matka prochází, a zvýšená závislost na okolí.

Na otázku, kam se obrátit, pak Preiss odpověděl: „Obecně se mohou obracet na psychologa, který provádí psychoterapii, poradenství. Pomoc v obtížných situacích je součástí jejich každodenní práce. Není potřeba očekávat, že psycholog musí být na tuto problematiku specializovaný.“

Jenže v Česku se už dlouho hovoří o tom, že čekací lhůty psychologů trvají i řadu měsíců. Někteří psychologové sice spolupracují s pojišťovnami, ty však proplácejí klientům péči jen v řádu jednotek tisíc za rok a zbytek si musí klient zaplatit sám. Pro matky, které jsou závislé na rodičovské nebo příjmu od partnera, to tak může být luxus, který si nemohou dovolit, nebo na něj nenajdou bez dítěte čas.

Přímo na pomoc matkám se specializuje organizace Úsměv mámy. „Žen, které se na nás obracejí, je spousta. Obrací se jich na nás čím dál více, ale to zřejmě souvisí i s rozrůstáním naší organizace a se zviditelněním tématu,“ sdělila Novinkám předsedkyně organizace Veronika Kubrichtová.

„My se primárně věnujeme ženám v perinatálním období, ale obracejí se na nás i maminky starších dětí. Pokud jde o příčinu, nedá se to úplně zobecnit. Může jít o hormonální bouři, reakci na výraznou změnu životního rytmu, spánkový deficit spolu s vyčerpáním, celou řadu externích faktorů, životní situace, vyhoření. Je toho mnoho a každý příběh má své vlastní pozadí,“ dodala.

Podle Kubrichtové by se určitě měla podpora maminek s psychickými potížemi posílit. „O psychických potížích není jednoduché hovořit, obzvlášť pak v období, kdy má být podle obecných představ žena šťastná. Pokud už se rozhodne vyhledat pomoc, obvykle je to v situaci, kdy jí dojdou síly. Do hry pak dále často vstupují přetížené kapacity odborné péče, kdy termín prvního sezení za několik měsíců není žádná výjimka. Náš systém péče má tak velké mezery jak v informovanosti a včasném záchytu potíží, tak v kapacitách odborné péče,“ doplnila.

Záleží na individuální odolnosti

Špatný přístup k péči mají někteří pacienti i podle psychologa Karla Humhala. „Někteří klienti mi řekli, že si to nemohou dovolit. Podobně to mohou mít asi i matky. Nebylo by od věci, aby pro ně vznikly nějaké poradny, které by jim poskytly psychologickou pomoc zdarma,“ řekl Novinkám.

Zvlášť některé ženy se mohou pod tíhou starostí do deprese propadnout. „U žen, které toho mají moc, záleží na individuální odolnosti vůči těmto zátěžím. Jsou ženy, které jsou psychicky silné, a jsou ženy, které tak silné nejsou a když se dostanou do zátěžových situací, tak se u nich může rozvinout deprese,“ řekl Novinkám.

O depresi se prý říká, že je to odpadkový koš psychiatrie. „Je to nejčastější psychiatrická diagnóza. Není deprese jako deprese. Jeden extrém představují endogenní deprese. To je deprese, kterou trpí člověk, který nežije v nepříznivých poměrech a neprožívá žádné zátěže nebo stresy. A přesto trpí depresí. Jako by byla v něm a vycházela z něj. Druhý extrém představují deprese, které vznikají jako reakce na vnější zátěže,“ objasnil.

Podle Humhala by mělo vzniknout více specializovaných míst, která by přímo pro matky mohla fungovat. „Záleží na tom, co si finančně může společnost dovolit. Čím je společnost bohatší, tím více má takových organizací,“ poznamenal.

