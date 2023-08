Jak dětem co nejvíce zpříjemnit návrat do školy

„Škola je obrovskou součástí života dětí, takže je více než důležité, aby se v ní cítily šťastné a v bezpečí,“ uvádí pro server Independent ředitel poradenské služby pro děti a mládež Childline Shaune Friel.

Nejen ze zkušeností a hovorů v jejich poradně to ale bohužel vypadá, že mnoho dětí naopak vnímá školní rok jako velmi znepokojivé období. Pociťují úzkost a strach, které se s koncem prázdnin opět hlásí o slovo.

Podle Friela mají některé děti obavy z navazování nových přátelství, nadmíry povinností nebo vytížení ve škole, jiné děsí blížící se důležité zkoušky nebo bohužel také šikana.

„Ať dítě vnímá návrat do školy jakkoli, chceme každému připomenout, že na své problémy není samo,“ upozorňuje s tím, co mohou nejen poradci, ale i rodiče a mnozí další udělat, aby návrat dětí do školy byl co nejpohodovější.

Zapisování pocitů

Rodiče mohou své děti přesvědčit, aby si zapisovaly vše, na co se ve škole těší, ale i všechno, co je trápí.

„Povzbuďte své dítě, aby vám ukázalo seznam, abyste si o tom všichni mohli společně promluvit,“ nabádá Friel.

Naslouchání obavám

Pokud má dítě jakékoli obavy týkající se školy, udělejte si vždy čas a vyslechněte ho. Důkladně, v klidu a s rozvahou, aby dítě získalo pocit, že je skutečně vyslyšeno.

Praktická řešení

Jakmile dítě pojmenuje své obavy, je vhodné začít hledat praktická řešení. „Někdy pomůže i to, když se dětí zeptáte, co by jim podle nich mohlo pomoci v situacích, kterých se bojí. Mnohdy tak přijdou samy na řešení, které jim pomůže zvládnout danou situaci,“ vysvětluje Friel.

Dostatek času

Vysvětlete svému potomkovi, že může trvat nějaký čas, než se vše dostane do zajetých kolejí, a že je v pořádku, když se bude chvíli cítit nekomfortně, radí Friel.

Věci, které je baví

Při návratu do školy by se nemělo zapomínat ani na věci, které děti baví. Právě to totiž u mnohých může zmírnit úzkost.

„Ať už je to večer s kamarády, čtení knihy, nebo hraní s rodiči či sourozenci, je důležité si na podobné aktivity vždy udělat čas,“ dodává odborník.

Dospělý, kterému mohou důvěřovat

Je důležité, aby všechny děti měly možnost se v případě potíží svěřit jakémukoli dospělému, kterému důvěřují. Být na své potíže a myšlenky samo není nikdy dobré.

