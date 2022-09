Až o jednu noc spánku týdně přicházejí školáci kvůli sledování sociálních sítí

Desetileté děti by měly podle odborníků spát 9 až 12 hodin denně. Realita je ale taková, že mnohé z nich nespí ani 8 hodin denně, přicházejí tak až o jednu celou noc spánku týdně, přičemž méně spánku u nich může vést ke špatným výsledkům ve škole a rizikovému chování. Mohou za to i sociální sítě, kterým se děti často věnují místo spánku. Nejnovější studie ukázala, že každé osmé dítě v období před pubertou tráví čas na sociálních sítích právě v noci, kdy by mělo spát.

Foto: Profimedia.cz Každé osmé dítě v období před pubertou tráví čas na sociálních sítích v noci, kdy by mělo spát.