Den dětí by měl být nejen o oslavách, ale také o dětských právech a potřebách

Původně měl tento svátek veřejnost upozorňovat na to, že na naší planetě stále žijí miliony dětí, jimž je upíráno právo na šťastné dětství. A nejedná se jen o zóny s válečnými konflikty, mnohé bezpráví na dětech se děje i u nás.

Rodiče si ne vždy uvědomují, co je pro děti skutečně nejdůležitější. Ani ten nejdražší a nejvytouženější dárek nikdy nenahradí čas strávený s nimi. Odvolávat se neustále na nedostatek času či důležitější věci tak může na vývoji dítěte napáchat mnohem víc škod, než jsou mnozí rodiče ochotni si vůbec připustit.

OSN vyhlásila Světový den dětí až v roce 1954. Organizace všem členským státům doporučila, aby oslavovaly ve stejný den, a to 20. listopadu. Některé státy si přesto ponechaly červnové datum, jiné oslavy přesunuly na listopad a některé státy slaví pro jistotu dvakrát v roce.

První podnět ke stanovení dne, který by byl věnován dětem, pochází už z roku 1920 z dob turecké války za nezávislost. Turecký prezident Mustafa Kemal tehdy prohlásil, že důležitou součástí budování nového státu jsou právě děti.

Každé dítě by v tento den mělo být nějakým způsobem oceněno, a je jedno, zda se bude jednat o pastelky, hračku, oblečení, dobrůtky či hezkou knížku. Vždy záleží na tom, co dítě má rádo a co dokáže nejvíce ocenit.