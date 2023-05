RETRO HOKEJ: Češi unikli z klinické smrti, Pešánův konec ale jen oddálili

Jenže nebyl. Do play off se sice reprezentace dostala, přestože výkon proti Dánům (výhra 2:1 po nájezdech) byl moc i pro otrlé povahy a spolukomentátor ČT Milan Antoš ho v živém vysílání nazval „hnusem“. Ve čtvrtfinále však jaloví Češi nedali ani gól Finům, a tak se tým i s posilami z NHL včetně obránce Hronka či útočníků Vrány s Kubalíkem pakoval domů, přestože v přípravě na turnaj vyhrál všech devět zápasů.

„Sám jsem ale před turnajem u týmu brzdil atmosféru a náladu, protože to vypadalo, že si jedeme jenom pro zlato. Jako propadák ale výsledek na MS neberu,“ překvapil Pešán svým vyjádřením a šokoval pak kritikou slov Jakuba Vrány před turnajem, že si Češi jedou do Rigy pro zlato. „Trochu mě to zneklidnilo, to musím říct. Byl to jeho názor, ne názor realizačního týmu,“ utrousil Pešán.

Kdo by čekal, že Pešán po fiasku okamžitě rezignuje, byl na omylu. „Výsledky na MS i ZOH nejsou dobré. Nebudeme si nic nalhávat. Na druhou stranu je otázka, jestli se světu nemusíme podívat trochu do očí. Máme za to, že bez medaile je to neúspěch. Bez diskuze ji chci i já. Nevím ale, jestli není na čase si nalít čistého vína, že spíš je obrovský úspěch bojovat o medaili,“ vypálil ze sebe Pešán a po příletu do Prahy dodal, že „jestli to pomůže věci a jestli se názor sjednotí, že bych měl skončit, tak skončím“.