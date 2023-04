Ze Súdánu odletěla krátce před konfliktem. Češka popsala aktuální situaci v zemi

Nejsem válečný analytik, abych si dovolila odhadovat, jak tato situace skončí, na základě analýz odborníků je však možné, že tyto střety neskončí jen tak a přelejí se do tzv. vleklých konfliktů, jaké vidíme v jiných zemích. Co se dá určitě očekávat z humanitárního hlediska, je obrovský příliv Súdánců, tedy uprchlíků do sousedních zemí, což může mít za následek jejich destabilizaci.

Súdánci, jakkoliv „zvyklí“ na neustálou přítomnost ozbrojených konfliktů po celé zemi, jsou podle mě překvapení tou mírou, do které se tyto střety vyšplhaly. Obzvlášť, že se tak stalo během ramadánu. Pokud je to možné, prchají Súdánci z Chartúmu do rurálních oblastí za rodinami, případně do oblastí, kde se střety neodehrávají.