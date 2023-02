Vondra: Němci byli ve vztahu k Rusku naivní

Na otázku, zda byla Evropa ohledně závislosti na ruské ropě a plynu naivní, Vondra uvedl:„Nazývejme věci pravými jmény. Němci byli naivní. Já jsem se s nimi o tom mnohokrát bavil. Z Polska zaznívaly na německou adresu takové věci, že Nord Stream je jako nový pakt Ribbentrop-Molotov. Němci to vždycky hájili s tím, že je to vztah odběratel-dodavatel, obě entity se vzájemně potřebují, přeci nebude jedna z nich dělat něco, co by poškodilo i ji samotnou.“