Pojar: Jednejme o míru, až to budou chtít Ukrajinci

Pokud by byli Ukrajinci k jakémukoliv míru či příměří dotlačeni, je dle Pojara téměř jisté, že takovýto mír by příliš dlouho nevydržel a záhy se rozhořel znovu a dost možná v ještě větším měřítku.

Pojar je nicméně optimistou co se týče budoucího vývoje konfliktu. „Západní jednotu v takové míře, jaká je, bych si před rokem nedokázal představit,“ uvedl Pojar. „Je to v podstatě zázrak. Bude to těžké? Bude. Může se dělat víc? Může. Já jsem ale optimista,“ dodal.

Je rovněž přesvědčen, že Rusko není schopné jakkoliv nyní napadnout NATO. „V první řadě válka ukázala, že když někdo ze svobodného světa je ochoten se bránit a ochoten položit život za svou svobodu, tak ostatní mu přijdou na pomoc,“ řekl Pojar.

Můžou sankce zastavit válku? A budou zase levné energie? Druhá část speciální debaty Novinek Podcasty

„A když se podíváme na to, jakou má v tuto chvíli Rusko problém se čtyřicetimilionovou Ukrajinou, tak spolknout Evropu o půlmiliardy obyvatel, a ještě k tomu s USA v zádech, tak že na NATO v tuto chvíli Rusko nemá,“ vysvětlil.

Pojar přesvědčen, že Rusko z konfliktu odejde výrazně oslabeno. To je důležité nejen pro Ukrajinu, ale i pro budoucí evropskou bezpečnost. „A v tu chvíli klesá možnost, že se ten konflikt rozroste dál,“ uvedl.

Česko šlo příkladem

Pomoc Západu nesmí podle Pojara jakkoli ochabovat, hlavním ukrajinským spojencem jsou nyní logicky díky množství techniky, které disponují, Spojené státy. Česká republika však šla příkladem a pomáhala strhnout ostatní spojence.

Proto hrála loňská březnová návštěva Kyjeva, které se zúčastnil český, polský a slovinský premiér, velmi důležitou roli. „Věděli jsme, že je důležité nedopustit, aby Ukrajina padla,“ zavzpomínal Pojar. „Byli jsme přesvědčeni, že to musíme udělat, že na tom ukrjainském bojišti jde i o nás,“ dodal.

Zbytečná válka: Rok od invaze - 1. částVideo: Novinky

Signálem, že Ukrajina je schopná se účinně Rusku bránit bylo pro Pojara jednání, kdy nikdo z ukrajinské strany nepanikařil. „Ukrajinci věděli, co dělají, co chtějí dělat, jakým způsobem se bránit a co potřebují. Bylo to konkrétní jednání a to bylo obrovským způsobem ujišťující, že je možné tuto válku vyhrát nebo aspoň nedopustit, aby Rusko zvítězilo,“ řekl Pojar.

Ukrajinci nyní potřebují velké množství těžkých zbraní. I zde Česká republika nezaváhala. „My jsme veškeré typy těžkých zbraní, které jsme měli k dispozici poslali. Poslali jsme jí tam jako první a rozhýbali jsme mnohé další, aby pomoc poslali,“ uvedl Pojar s tím, že těžko momentálně můžeme posílat například raketomety, když v zásadě žádné nemáme.

Nejdůležitější je právě to, že Česko šlo příkladem. „Pamatuji jsme, jak jsme seděli u Borise Johnsona a říkali jsme tam, co všechno jsme už dodali a jsem přesvědčen, že to rozhýbalo britský systém,“ řekl Pojar. Británie patří nyní k největším Spojencům Ukrajiny.