Romancov: Rusko nesmí mít žádné právo veta v evropských záležitostech

Jednou z příčin konfliktu na Ukrajině je fakt, že evropské země braly až příliš velké ohledy na to, co chce Rusko. V debatě serveru Novinky.cz to uvedl politický geograf Michael Romancov.

Michael Romancov byl jedním z účastníků speciální debaty v rámci pořadu Zbytečná válkaVideo: Novinky