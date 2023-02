Macenauer: Dekarbonizace zdraží elektřinu, téma ceny plynu se vyřeší

Zemní plyn šel sice z 80 % do Evropské Unie, ale stále netvoří tak velkou část ruského státního rozpočtu jako ropa, uvedl v debatě Macenauer. Podle něj by tak bylo výraznějším krokem, kdyby státy euroatlantické smlouvy zavřely Rusku dveře s exportem ropy. To by pro Rusko znamenalo velký problém.