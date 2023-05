Volební drama v Turecku: Erdoganův vyzyvatel dotahuje, získal podporu části nacionalistů

ZP se ale od koalice v čele s Oganem odštěpila a podle svého šéfa Ümita Özdaga podpoří lídra opozice. Rozhodující prý byl slib, že se Kiliçdaroglu zasadí o to, aby se do roka od voleb vrátili do své vlasti Syřané, kteří do Turecka utekli před občanskou válkou ve své zemi.