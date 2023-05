Erdoganův rival sází na odpor k migrantům. Chce jich deset milionů poslat domů

„Obracím se na všechny. Nenecháme naši vlast někomu, kdo dovolil, aby mezi nás přišlo deset milionů běženců. Mladí, vstaňte a zbavte se toho zoufalství, které na vás padá. Ti, kdo milují svou vlast, přijďte k volebním urnám. Budeme bojovat až do konce a určitě zvítězíme,“ prohlásil Kiliçdaroglu na videu, v němž stojí před obrazem zakladatele Turecké republiky a jejího prvního prezidenta Mustafy Kemala Atatürka. Erdoganovi vyčetl také to, že cizincům prodává turecké občanství a získává si tak hlasy.

Kiliçdaroglu podle agentury už před prvním kolem voleb v kampani hovořil o tom, že do dvou let pošle do vlasti běžence ze Sýrie. Na stejnou notu hrál v kampani i Erdogan, který také slíbil poslat Syřany domů a jehož již delší dobu aktivisté kritizují za nelegální deportace syrských migrantů.