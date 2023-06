Varování pro desítky milionů lidí. Dým z kanadských požárů zahalil New York i další města

Oranžově zbarvená mlha už v úterý zahalila Sochu svobody, Times Square a další ikonická místa New Yorku. Zejména lidem s respiračními obtížemi úřady doporučily zůstat doma, státní školy pak rušily venkovní program.

Svítání v New Yorku, středa 7. června

Podobné je to ve státě New York. „Většina Newyorčanů – všichni Newyorčané – vidí, jaké jsou podmínky: Obloha je zamlžená, viditelnost je hrozná a ve vzduchu je cítit kouř,“ hlásil už v úterý Basil Seggos z resortu životního prostředí státu New York.