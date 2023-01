Válka s nacisty na Ukrajině je nová vlastenecká válka, tvrdí Medvěděv

Josep Borrell, vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, v pátek během slavnostního předávání ceny fóra Nová ekonomika v Madridu prohlásil, že Rusko „je zvyklé bojovat až do konce, je zvyklé téměř prohrávat a pak dohánět“.

„Udělalo to s Napoleonem, udělalo to s Hitlerem,“ řekl a pokračoval: „Bylo by absurdní myslet si, že Rusko prohrálo válku (na Ukrajině pozn. redakce)“. V této souvislosti vyzval k pokračující vojenské podpoře Kyjeva.