V řeckých vodách ztroskotaly dvě lodi s migranty, desítky mrtvých

„Viděli jsme, jak se loď rozbila o skály a lidé po těch skalách šplhali, aby se zachránili. Byl to neuvěřitelný pohled,“ popsala jedna z místních obyvatelek. „Všichni místní lidé sešli do přístavu a pokoušeli se pomoci,“ dodala.

Hasiči se snažili podávat migrantům lana, aby jim pomohli vylézt přes útesy na pobřeží. Z místní školy bylo vytvořeno přístřeší pro zachráněné. Během čtvrtka by do oblasti měli dorazit i potápěči.

Řecko silně zasáhla migrační krize z let 2015 a 2016, kdy do země přišel zhruba milion běženců ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu. Počet příchozích od té doby prudce klesl, v poslední době zaznamenaly opět nárůst počtu pokusů o vstup do země přes řecké ostrovy a pozemní hranici s Tureckem.