V Benátkách zadrželi falešného plastického chirurga. Má jen základní vzdělání

Policie muže zadržela v Benátkách, kde pod změněnou identitou pracoval v hotelu. Policisté ho převezli do vazby, kde bude čekat na rozhodnutí o případném vydání do Rumunska. Tam falešný chirurg operoval nejméně devět pacientů a soud ho za podvod a falšování úředních listin poslal už dříve do vězení na tři roky a čtyři měsíce.