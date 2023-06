V Bělorusku už se staví tábory pro wagnerovce

Stavba podle webu začala téměř okamžitě poté, co se objevila informace, že vzbouření žoldáci se na základě dohody zprostředkované běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem uchýlí do Běloruska.

„Makáme, jak to nejvíc jde. Dostali jsme za úkol postavit to do úterního poledne,“ řekl webu jeho zdroj. Dodal, že tábor se bude nacházet na ploše 24 tisíc metrů čtverečních, přičemž se počítá, že tam bude osm tisíc lůžek. Podobných táborů má být údajně v Bělorusku několik.

Informace, že by se wagnerovci měli přesunout do Běloruska, potvrdilo pro web několik jejich příbuzných. Jedna žena s odvoláním na známého, který zůstal „s několika druhy ve zbrani v Rostově na Donu“, potvrdila, že mají být přemístěni do Běloruska. „Můj muž byl v sobotu v Rostově a taky to říkal. Jenže od té doby se s námi nespojil,“ postěžovala si podle serveru manželka jednoho ze žoldnéřů. Podobných tvrzení verstka.media nasbírala okolo desítky.