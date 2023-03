Rusové Nord Stream zakonzervují. V urovnání sporů s Evropou už nevěří

Rusové v dohledné době nečekají zlepšení vztahů se Západem do takové míry, že by to umožnilo opravit a opětovně zprovoznit plynovody Nord Stream, a rozhodli se je proto zakonzervovat. S odkazem na své zdroje z ruských kruhů s věcí dobře obeznámených to v pátek napsala agentura Reuters.

Foto: Danish Defence Command, Reuters Plynové bubliny z úniku Nord Stream 2 dosahují hladiny Baltského moře. Ukazuje to narušení o průměru více než jednoho kilometru poblíž Bornholmu v Dánsku