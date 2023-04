Uniklé dokumenty pomáhala rozšířit i exčlenka námořnictva USA

„Přirozeně vím, jaká je závažnost přísně tajných materiálů,“ řekla Bilsová, která až do listopadu roku 2022 sloužila jako letecký technik na americké námořní základně na Whidbeyho ostrově ve státě Washington.

Podle listu The Wall Street Journal se dokumenty v nyní smazaném příspěvku na účtu Donbass Devushka lišily od originálu, Bilsová ale odmítla, že by je upravovala nebo že by se přímo podílela na jejich úniku.