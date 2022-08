U Itala po návratu z dovolené odhalili covid, opičí neštovice a HIV

Lékaři na Sicílii odhalili u jednoho pacienta, který se vrátil z dovolené ve Španělsku, nákazu koronavirem, virem opičích neštovic a HIV. Skupina lékařů to uvedla v odborném časopise The Journal of Infection. Je to první popsaný případ souběžné nákazy těmito třemi viry na světě. Nemocnice muže po týdnu pustila do domácího léčení, napsal deník Corriere della Sera.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Vzorky pozitivně testované na opičí neštovice

Článek Šestatřicetiletý muž se obrátil na pohotovost v Katánii poté, co se mu na těle objevila vyrážka. Měl také teplotu, trpěl malátností a bolestmi hlavy a krku. Lékaři mu udělali test na covid-19 a opičí neštovice a oba byly pozitivní. Při testech navíc zjistili, že se nakazil také virem, který způsobuje AIDS. Lékaři se domnívají, že se muž mohl nakazit současně přinejmenším koronavirem a virem opičích neštovic. Na konci června totiž strávil několik dní ve Španělsku, kde měl nechráněnou soulož s několika muži. Španělsko je přitom jednou ze zemí, která zaznamenala od května, kdy se opičí neštovice začaly šířit i mimo Afriku, největší počet případů nákazy touto nemocí. HIV se muž podle lékařů nakazil také relativně nedávno, protože si nechal před rokem udělat test, který byl negativní. PŘEHLEDNĚ: Co jsou opičí neštovice a jak jsou nebezpečné Věda a školy Vzhledem k tomu, že se jedná o první popsaný případ souběžné nákazy těmito třemi infekcemi, není podle autorů odborného článku možné určit, zda tato kombinace zhoršuje průběh uvedených nemocí.