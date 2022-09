Trussová v konfliktu s USA: Bílý dům varoval před změnou Severoirského protokolu

Navrhovaná změna by částečně zrušila kontroly zboží přepravovaného mezi územím Severního Irska a zbytkem Velké Británie. „Zboží, které by zůstalo ve Spojeném království, by bylo zbaveno zbytečného papírování, kontrol a cel, přičemž by se vyžadovaly pouze běžné obchodní informace, nikoli celní postupy nebo složité požadavky na certifikaci zemědělsko-potravinářských produktů,“ píše vláda v návrhu.