Zemětřesení pomohlo Erdoganovi k moci, teď může jeho pozicí otřást

Reakce Erdoganovy vlády na zemětřesení z tohoto týdne, při němž podle posledních zpráv zahynulo 12 tisíc lidí, se podle analytiků může výrazně promítnout do výsledku prezidentských a parlamentních voleb, které Turecko čekají v polovině roku, píše agentura Reuters. Erdogan v nich bude usilovat o třetí prezidentský mandát. Podle washingtonského analytika Sonera Cagaptaye by vládní reakce na zemětřesení „mohla opravdu zničit Erdoganův obraz mocného, autoritářského, ale také efektivního vůdce“. V úterý reportérovi deníku The Washington Post Cagaptay řekl, že „příštích 48 hodin bude pro Erdoganovu kariéru klíčových“.

Za 20 let u moci se Erdogan musel vypořádat s celou řadou přírodních katastrof, aniž by mu to zatím výrazněji uškodilo v preferencích. AKP ale v poslední době zaznamenala odliv voličů kvůli hospodářským problémům Turecka. Pokud by veřejnost vyhodnotila působení úřadů jako úspěšné, tak by naopak vládní strana mohla posílit. Erdogan má navíc tendenci se v kritických momentech příliš neobjevovat na veřejnosti.