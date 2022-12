WHO vyzvala Čínu, aby poskytovala úplné informace o šíření koronaviru

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala čínské úřady, aby pravidelně a v reálném čase sdílely specifické informace o šíření koronaviru v zemi. Představitelé WHO chtějí více údajů o hospitalizacích, úmrtích i očkování v souvislosti s nákazou. V Číně prudce rostou počty infikovaných poté, co země na začátku prosince odstoupila od nulové tolerance ke covidu-19.

Foto: Andy Wong, ČTK/AP V Pekingu převážejí nakaženého . (AP Photo/Andy Wong)</p>

Článek Čínská vláda hlásí přibližně 5000 nově infikovaných denně, ale analytici považují tyto počty za značně podhodnocené - denní počty nakažených se mohou blížit jednomu milionu, upozornila stanice BBC News s odvoláním na experty ze společnosti Airfinity modelující šíření nákaz . Vrchol nákaz by podle nich měl nastat 13. ledna, kdy budue nakaženo během jediného dne 3,7 milionu Číňanů. Celkem se podle prognózy nakazí přes 18 milionů lidí. Až 25 000 obětí za den se dá čekat o deset dní později, přičemž počet obětí této vlny překročí půl milionu lidí. Úřady ovšem oficiálně oznámily pouze 13 úmrtí na covid-19. Konec nulové tolerance Do začátku prosince Peking uplatňoval takzvanou politiku nulového covidu a úřady nařizovaly uzávěry hned při výskytu prvních případů nákazy. Po demonstracích proti koronavirovým opatřením Peking strategii změnil a zrušil klíčové restrikce, lidé mohou opět cestovat i do zahraničí. Řada zemí proto v poslední době oznámila plán vyžadovat od cestujících z této země negativní testy na koronavirus, učinily tak například Spojené státy, Španělsko, Francie, Itálie, Británie, Jižní Korea nebo Japonsko. V čínských nemocnicích se hromadí nakažení koronavirem. Peking už to neřeší Svět Japonsko hlásí rekordní počet úmrtí pacientů s koronavirem za den Koronavirus