Vůdce Islámského státu byl zabit

Vůdce teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Hasan Hášimí Kurajší byl zabit. Oznámil to podle agentur mluvčí islamistů v audiovzkazu na Telegramu. IS zároveň jmenoval nového vůdce, kterým se stal abú Husajn Husajní Kurajší.

Foto: Novinky/Reuters Ilustrační foto

Článek Abú Hasan Hášimí Kurajší vedl Islámský stát teprve od února letošního roku. Do čela organizace se dostal poté, co americké speciální jednotky zabily v severozápadní Sýrii jeho předchůdce Ibráhíma Hášimího Kurajšího. Takzvaný Islámský stát vyhlásila teroristická skupina na dobytém území na severu Sýrie a Iráku v roce 2014. V obou zemích byl fakticky poražen do konce roku 2017. Původního vůdce IS abú Bakra Bagdádího zabili Američané v Idlíbu v roce 2019. Menší teroristické skupiny pod hlavičkou IS operují v několika zemích včetně například Afghánistánu. Od letošního roku o sobě ale organizace opětovně dávala vědět v Sýrii.