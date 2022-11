Londýnský holič údajně poslal 25 tisíc liber z covidové podpory Islámskému státu

Třiačtyřicetiletý Namouz podle žalobce Johna McGuinesse „pravidelně posílal peníze z Británie do Sýrie za účelem podpory terorismu“.

On a jeho přítel v konverzacích na WhatsAppu hovořili o nákupu odstřelovacích pušek, útočných pušek typu kalašnikov, o veřejných popravách a o vraždách „nevěřících“, píše list The Guardian s odvoláním na soudní slyšení.

Policie do kadeřnictví obžalovaného vtrhla 25. května 2021 a Namouze zatkla. Ukrytý pod komodou našla mobilní telefon, ve kterém byl propagandistický materiál IS, a 3170 liber v hotovosti (asi 90 tisíc korun), o kterých obviněný řekl, že si je vydělal a získal na vládní koronavirové podpoře.

Tři měsíce po zatčení navštívil Namouze ve vazbě přítel, kterému obviněný v nahrané konverzaci řekl: „Poslal jsem 25 tisíc, ale policie tady si myslí, že to bylo jen 10 tisíc“.

Namouz policii řekl, že peníze do Sýrie posílal, odmítl ale, že by jimi financoval terorismus. Detektivům řekl, že chtěl pomoci chudým a také si v Sýrii koupit pozemek, aby se tam mohl odstěhovat na důchod, jelikož je to země, ve které se narodil.