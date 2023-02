Turecko je po jednání s USA o dodávkách F-16 smířlivější ke vstupu Švédska do NATO. Prý to ale nesouvisí

Turecko dalo po pondělní návštěvě amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena v Ankaře najevo, že je ochotno přehodnotit svůj odmítavý postoj k udělení souhlasu se vstupem Švédska do NATO. Turci otočili poté, co s Blinkenem jednali o koupi stíhaček F-16. Šéf turecké diplomacie se však dušuje, že to spolu nesouvisí.

Foto: Cagla Gurdogan, Reuters Setkání ministra zahraničí USA Antonyho Blinkena (vlevo) s šéfem turecké diplomacie Mevlutem Cavusogluem v Ankaře